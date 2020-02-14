موسكو – بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات في إدلب، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الأمن ببلاده.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين، الجمعة، أن بوتين عقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي تناول آخر التطورات في إدلب السورية، مضيفا “تم تبادل وجهات النظر إزاء أنشطة المجموعات الإرهابية مع تفاقم الأوضاع في إدلب”.

وأردف البيان: “كما تناول بوتين خلال الاجتماع موضوع انتشار فيروس كورونا الجديد، وتأثيراته على الاقتصاد العالمي”.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب – دمشق السريع.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح يعانون أوضاعا إنسانية صعبة.

الأناضول