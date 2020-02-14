ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر أبدى انفتاحه الصادق بشأن اللجنة العسكرية 5 + 5 التي تجتمع في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة حيث يمكن أن تكون منتدى لإيجاد حل.

مايو وفي مؤتمر “الإيطاليون في ليبيا 1970-2020” الذي عقد في صالة زوكاري بمجلس الشيوخ بمناسبة الذكرى الخمسين لإعادة الجالية الإيطالية من ليبيا أضاف: “كنت في بنغازي مع الجنرال حفتر الذي كنت معه أيضًا في 17 ديسمبر.. وجدت انفتاحا صادقا على فكرة أن اللجنة العسكرية المشتركة يمكن أن تكون المنتدى الذي يمكن البحث فيه عن حل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء عملية دبلوماسية”،وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع دي مايو:”مقارنة بشهر ديسمبر أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى مناقشة وأن المحاورين بدأوا في إضفاء الشرعية على أنفسهم في المنتديات الدبلوماسية ليس واضحًا في صراع كهذا”.