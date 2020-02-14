روسيا – أعلنت شركة “روستيخ” الروسية عن تطويرها حواسب مكتبية جديدة مزودة بمعالجات وتقنيات محلية الصنع.

وأشارت الشركة إلى أن سلسلة حواسب ELIK الجديدة ستزود بتقنيات ورقاقات إلكترونية متنوعة روسية الصنع، والأهم من ذلك هو أنها ستزود بمعالجات +Elbrus-1Cالتي طورتها حديثا، والتي ستوفر سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات.

وستطرح حواسب ELIK الجديدة بـ 3 طرازات: طراز فيه الشاشة والجسم الأساسي للحاسب منفصلان ومزود بشاشة كبيرة مناسبة للمصممين، وطراز آخر مزود بشاشات رقيقة مناسبة للعمل في المنزل أو الشركات، وطراز مزود بشاشات صغيرة الحجم.

ويمكن تزويد هذه الحواسب بعدة أنظمة تشغيل مثل أنظمة Linux العادية، وأنظمة تشغيل مصادق عليها للعمل في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة الروسية مثل Elbrus Linux أوOS Alt أوAstra Linux.

ويشير الخبراء في روسيا إلى أن مثل هذه الحواسب المزودة بمعالجات وإلكترونيات وأنظمة تشغيل محلية الصنع تضمن عدم تعرض المستخدمين في البلاد للاختراق الإلكتروني، وعدم وجود ثغرات تقنية وبرمجية تعرض الحواسب لخطر التجسس.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات الروسية مثل شركة InfoWatch تعمل منذ سنوات على تطوير إلكترونيات وهواتف ذكية عصية على الاختراق، مزودة بتقنيات وبرمجيات روسية بالكامل.

المصدر: فيستي