بغداد – اكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ امس الخميس، إن بغداد وافقت على استئناف الحلف بعض نشاطاته في تدريب الجيش العراقي.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن “الحكومة العراقية أكدت لنا رغبتها في أن يكمل حلف الناتو مهمة تدريب القوات العراقية”.

وكان ستولتنبرغ أكد أمس الأربعاء، أن أي توسيع للوجود العسكري للحلف في العراق سيكون بموافقة الحكومة العراقية.

وكان البرلمان العراقي قد تبنى قرارا يقضي بانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد، وذلك في أعقاب الغارة الأمريكية على العراق أوائل يناير الماضي التي قتل فيها قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

المصدر: وكالات