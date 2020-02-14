غوارديولا متخوف من الإقالة في حال الخسارة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

غوارديولا متخوف من الإقالة في حال الخسارة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

انجلترا – أبدى الإسباني بيب غوارديولا تخوفه من إمكانية إقالته من منصبه مدربا لمانشستر سيتي الإنجليزي، فيما لو فشل بالتغلب على ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا لشبكة “سكاي سبورتس”: “أريد الفوز بدوري الأبطال، أحلم به، وسوف أستمتع بالتحضير للعب ضد ريال مدريد”.

وأضاف: “إذا لم نتغلب عليهم (ريال مدريد)، سيأتي رئيس النادي أو المدير الرياضي ويقول “هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية، نحن نريد دوري أبطال أوروبا، سأقيلك (…) لا أعرف (ما إذا كان هذا سيحدث) لقد حدث عدة مرات وقد يحدث”.

وكان المدرب الإسباني قد استهل مسيرته التدريبية مع رديف برشلونة الإسباني، قبل استلام دفة القيادة في الفريق الأول لمدة أربعة مواسم (2008-2012)، انتقل بعدها لبايرن ميونخ الألماني (2013-2016)، ومنه إلى السيتي حيث ينتهي عقده نهاية الموسم المقبل، لتكون هذه أكبر فترة قضاها مع فريق فيما لو استمر في منصبه.

ورد غوارديولا على اعتبار أن نجاح أو فشل أي موسم يجب أن يقاس فقط بالبطولات المحققة، قائلا: “نعطي رسالة سيئة للجيل الجديد، ولأطفالنا، بأننا نحسب الفائز فقط والجوائز التي نربحها”.

وتابع: “تقول إن الموسم كارثي ولكن إن فزت بدوري الأبطال فسيكون ذلك استثنائيا. لماذا؟ لأنه من الصعب الفوز به (…) وإذا كان ذلك حقا، فيمكننا قول إنه خلال أكثر مئة عام كان هناك مئة عام فشل لمانشستر سيتي، هذا ليس صحيحا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد في “سانتياغو برنابيو” في ذهاب دور الـ16 للـ”تشامبيونزليغ” في الـ26 من فبراير الجاري، فيما تقام مباراة الإياب في إنجلترا في الـ17 من مارس المقبل.

وسبق لغوارديولا أن فاز مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه فشل بتجاوز الدور ربع النهائي لدوري الأبطال مع فريقه ما سبب خيبة أمل كبيرة.

ويتخلف سيتي بطل الموسمين الماضيين في الدوري المحلي بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، وهو ما يجعله تحت ضغط التعويض الأوروبي بعدما بات الحفاظ على لقبه صعب المنال.

المصدر: أ ف ب