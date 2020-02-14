ليبيا – قال وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الملف الليبي يدخل ضمن المعادلة التي يمكن لإدارة ترامب التحرك عبرها من خلال دعم التحالف العربي للتقدم بوجه الميليشيات لا سيما بعد تكاثر المسلحين المتطرفين الذين نُقلوا من شمال سوريا إلى غرب ليبيا والعاصمة طرابلس ما قد يحفز واشنطن على مساعدة أوروبا على تقليص وجودهم بوسائل مختلفة.

فارس وفي مقال نشره عبر موقع “أندبندنت عربية”خلال اليومين الماضيين نوّه إلى أن التحدي ليس في التنفيذ وإنما في اتخاذ القرار في واشنطن إذ إن إدارة ترمب كشفت أنها لم تتخذ قراراً كبيراً حيال السياسة التركية في سوريا وليبيا.

مستشار ترامب السابق أشار إلى أنه في حال قرر البيت الأبيض قيادة المواجهة ضد المتطرفين على أساس ارتباطها بتنظيمات مدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية فسيؤثر ذلك في العلاقة العامة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب أردوغان وهذا أمر لم يُحسم بعد،وفقاً لقوله.