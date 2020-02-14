ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ينحسر تأثيرهما في معالجة الأزمات الدولية يوما بعد يوم لصالح الدول منفردة والتي تسعى لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعوب التي تعاني من أزمات مختلفة، لذا فإن حل الأزمة الليبية بيد أبنائها.

فرج وفي تصريحات لموقع “عربي 21″ القطري أمس الخميس أضاف:” لا يجب أن نعول على مجلس الأمن ولا على الدول والجهات الخارجية فصناعة حل للأزمة التي تمر بها البلاد هي مسؤوليتنا نحن وليس الغير”.

وتابع عضو المجلس حديثه :”علينا جميعا أن نبعد التدخلات الأجنبية والاستقواء بالغير والجلوس معا حول طاولة مستديرة نضع عليها كل مخاوفنا ومطالبنا وسنصل إلى صياغة ميثاق وطني يحقق الاستقرار والطمأنينة للجميع”.