روسيا – ينصح الدكتور بوريس مينديليفيتش، الأشخاص الذين يتأثرون بتقلبات الطقس في أيام انخفاض مستوى الضغط الجوي، عدم القيام بجهد بدني كبير ومراقبة ضغط الدم وتهوية الغرف.

وقال في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “بالطبع ليس هناك دواء عام لعلاج حالات التحسس من التقلبات المناخية، ولكن عند الشعور بأي حالة مرضية مثل الصداع وطنين في الأذن وصداع نصفي، يجب قياس مستوى ضغط الدم وعند الضرورة مراجعة الطبيب”.

وأضاف، “من الضروري في هذه الحالة تجنب القيام بمجهود بدني أو تخفيضه قدر الإمكان، مع تهوية المكان بين فترة وأخرى وعدم الإفراط في تناول الطعام. ويجب على الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ألا يولوا اهتمامًا خاصًا بتقلبات الطقس، لأن الاهتمام المفرط قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية”.

وأشار الدكتور، إلى أن الأشخاص الأصحاء، قد لا يشعرون مطلقا بتقلبات مستوى الضغط الجوي . ولكن من يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص أمراض القلب، يعيشون أياما صعبة في ظروف انخفاض مستوى الضغط الجوي، الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى ضغط الدم عند من يعاني من ارتفاعه، أو قد يؤدي إلى ارتفاعه أكثر.

المصدر: نوفوستي