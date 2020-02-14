لقاء خاطف بين لافروف وبومبيو في ميونيخ

لقاء خاطف بين لافروف وبومبيو في ميونيخ

ميونخ – التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر ميونخ الأمني الدولي اليوم، نظيره الأمريكي مايك بومبيو الذي ودّعه متمنيا له التوفيق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “خرج بومبيو من اللقاء مع لافروف قائلا بصوت سمعه كل من كان في الممر: Good luck”.

وأضافت زاخاروفا، أن المشاركين في المؤتمر الذين كانوا واقفين قرب قاعة الاجتماعات الروسية دهشوا، لأن الأمريكان “قلّما يتمنون الخير في الوقت الراهن”.

ووصل لافروف إلى ميونخ اليوم حيث سيعقد جملة من اللقاءات والمباحثات الثنائية والمتعددة.

المصدر: وكالات