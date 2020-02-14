إيران – كشف كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي عن حجم صادرات إيران النفطية، في وقت ترزح فيه طهران تحت عقوبات اقتصادية قاسية من واشنطن.

وقال المسؤول الإيراني إن حجم صادرات البلاد من النفط الخام في الوقت الراهن لا يتجاوز مستوى الـ700 ألف برميل يوميا.

ودعا صفوي الشعب الإيراني للتكاتف والصبر لمواجهة العقوبات الأمريكية، وقال: “لا يمكن للحكومة أن تفعل كل شيء لوحدها في ما يخص إدارة البلاد. سابقا كان عدد سكان إيران 36 مليون نسمة وكنا نصدر 6 ملايين برميل من النفط، أما الآن فنحن نصدر أقل من 700 ألف برميل يوميا، ونعمل على إدارة أكثر من 80 مليون نسمة، إذا تعاونا معا سنمضي قدما على طريق التطور والإعمار”.

وهذه المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول إيراني رفيع المستوى بحجم الصادرات النفطية منذ فرض العقوبات الأمريكية، حيث تحجم طهران عن إعلان رقم صادراتها كي لا تتيح لواشنطن الكشف عن آلياتها للالتفاف على العقوبات.

المصدر: RT