سوريا – أفاد مصدر عسكري سوري بأن إحدى حوامات الجيش السوري تعرضت للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي، وقد أدى ذلك إلى “سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها”.

وقال المصدر إنه “حوالي الساعة 13:40 من يوم الجمعة تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا، وقد أدى ذلك إلى سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها”.

وتأتي تصريحات المصدر العسكري السوري حسما لتضارب المعلومات حول الجهة التي أسقطت المروحية إذ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمروحية المستهدفة مرفقين إياها بتعليقات تشير إلى مقتل طاقمها وتزعم أنها استهدفت بصاروخ محمول على الكتف من عناصر نقطة مراقبة تركية متمركزة قرب بلدة دارة عزة.

وكان متمردون سوريون مدعومون من تركيا أسقطوا في 11 فبراير طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في إدلب شمال غربي البلاد.

المصدر: سانا