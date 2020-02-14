مصر – وقع مصنع حلوان الحربي، وشركة البريد للاستثمار، وشركة بريكس لإدارة المشروعات مذكرة لإنشاء أول مصنع في مصر وإفريقيا لإعادة تصنيع إطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة المستهلكة.

وأكد وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار، أهمية هذا المشروع الذي سيوفر قيمة مضافة كبيرة للدولة من خلال تجديد الإطارات التالفة عن طريق تعويض الأجزاء العاملة التي تعرضت للتلف أو معالجة التشققات الخارجية بمواد جديدة باستخدام المطاط المستخدم في تصنيع الإطار الأصلي طبقا للمعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذا المصنع سيوفر عائدا اقتصاديا مضاعفا للمشروع ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وسيسهم في دعم وتوطين صناعة إطارات السيارات في مصر وتقليل المخلفات الصلبة من الإطارات بنسبة 75%، والتي تؤثر على البيئة بشكل مباشر.

ومن جانبه، قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا المصنع سيعد أول مصنع من نوعه في مصر وإفريقيا حيث سيعمل على تجديد وإعادة تصنيع إطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة المستعملة.

ويهدف المصنع إلى إعادة تصنيع 75% من الإطارات الهالكة في مصر مما سيوفر مبالغ طائلة تنفق على استيراد إطارات الشاحنات الجديدة، كما أنه سيسهم في تقليل التلوث الناتج عن إهلاك ملايين الإطارات بطريقة عشوائية.

المصدر: “المال”