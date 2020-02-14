مصر – وافقت مصر، امس على استضافة مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لمدة 10 سنوات جديدة، وتجدد تلقائيا، ضمن اتفاقية، هي الثانية من نوعها، منحت الاتحاد امتيازات جديدة.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، وقع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمصر، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، “اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الكاف، لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا”.

وقال الوزير المصري، إن “الاتفاقية الموقعة اليوم، تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة، التي تم إبرامها في نوفمبر/ تشرين ثان 2007 بين الطرفين”.

وأضاف أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم “الكاف” بطلب توقيع اتفاقية مقر جديدة.

وأوضح صبحي، أنه تمت الموافقة على استضافة مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات تجدد تلقائياً “في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده؛ وتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية”.

وكشف المسؤول المصري، أن كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ 2017، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب “الكاف” كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر، لإضافة بعض الامتيازات لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر.

ووفقاً للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك: الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية.

كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفق البيان.

والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المنظمة المسؤولة عن كرة القدم في قارة إفريقيا، ويعرف اختصارًا باسم الكاف (CAF)، وتأسس عام 1957 بمشاركة 4 دول هي: مصر، السودان، إثيوبيا، جنوب إفريقيا، قبل أن يضم حاليا في عضويته أكثر من 50 اتحاد كرة قدم إفريقي.

ويوجد مقر الكاف في القاهرة منذ 1957 إلى غاية 2007، قبل أن يوقع اتفاقية مع الحكومة المصرية في 2007، تم تجديدها تلقائيا في 2012 لمدة 5 سنوات، ولكنها انتهت في 2017.

الأناضول