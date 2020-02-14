فرنسا – افاد صحيفة “ماركا” الإسبانية إن النجم البرازيلي نيمار سيلفا قد يواصل الغياب عن مباريات دوري أبطال أوروبا مع فريقه باريس سان جرمان.

وأوضح المصدر أن نيمار كان قد تعرض لـ”إصابة بالضلع”، أمام مونبلييه في الدوري المحلي، يوم 1 فبراير، مشيرا إلى أنه “رغم أن الإصابة لم تبد قوية، إلا أن اللاعب غاب عن آخر 3 مباريات أمام كل من نانت وليون وديجون”.

ويسابق حاليا اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، الزمن ليكون جاهزا للمباراة المقبلة في أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء 18 فبراير.

إلا أن مدرب بطل فرنسا، الألماني توماس توخيل، ذكر في تصريح صحفي، الأربعاء “لا يمكن أن أضمن تواجد نيمار أمام دورتموند بنسبة 100 في المئة”.

وفي حال غياب نيمار عن مباراة الفريق بدور الـ16، ستكون المرة الثالثة على التوالي التي يغيب فيها النجم البرازيلي عن “مواجهة القمة” في أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي.

وغاب نيمار عن لقاء الإياب المصيري بدور الـ16 أمام ريال مدريد قبل موسمين، كما غاب عن مواجهة مانشستر يونايتد بنفس الدور، الموسم الماضي، حيث خرج سان جرمان من البطولة في كلا المواجهتين.

ويسعى باريس سان جرمان لكسر “عقدة دور الـ16″، التي لازمته في المواسم الثلاثة الماضية، حيث خرج على يد برشلونة في 2017 وريال مدريد في 2018 ومانشستر يونايتد في 2019.

وأشار توخيل إلى أن احتمال مشاركة نيمار في المباراة المصيرية قد يكون صعبا وقال: “سنتأكد من ذلك يوم الجمعة.. لكن الأكيد أننا لن نغامر بحالته الصحية”.

يذكر أن قرعة دور الـ16 من أبطال أوروبا قد أوقعت ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع مانشستر سيتي، وبرشلونة مع نابولي، ويوفنتوس مع ليون، وتشلسي مع بايرين ميونيخ، وفالنسيا مع أتالانتا، وسان جرمان مع بوروسيا دورتموند.

سكاي نيوز