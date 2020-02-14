ليبيا – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن هناك عمل في ليبيا يتعين القيام به لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين،مشيراً إلى أن عملية صوفيا هي جزء من هذا العمل ويجب تعزيز آليتها مع إعادة تعزيز المكون البحري.

جويريني لدى خروجه من الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قال:”ناقشت أيضا الأوضاع في ليبيا في الاجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء أمس خلال عشاء العمل واليوم في الجلسة العامة موضوع ليبيا أساسي للمصالح الإستراتيجية لبلدنا لكنه أيضًا موضوع يهم أمن أوروبا وتحالفنا”،وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع جويريني:”هناك عمل يتعين القيام به لتعزيز نتائج مؤتمر برلين لا يمكن القيام بهذا العمل إلا من خلال دعم الأهداف السياسية ضمن الخيارات التي سيتم اتخاذها على المستوى الدولي في المنظمات الدولية وخاصة في الأمم المتحدة ونحن نعمل في هذا الاتجاه”.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أن العملية صوفيا هي جزء من هذا العمل لأنه من أجل الحفاظ على حظر الأسلحة من الضروري تقوية جهاز صوفيا ،مضيفاً:”موقفنا هو أنه يجب إعادة تقوية العنصر البحري”.