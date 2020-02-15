إيران – أفادت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، بأن شركتي “سامسونغ” و”إل جي” الكوريتين الجنوبيتين، أوقفتا التعاون نهائيا مع الشركات المحلية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت الوكالة، إن “الشركتين تعملان على إزالة اللوحات الخاصة بهما من المحلات التجارية في الأسواق الإيرانية، وأن المنتجات المنزلية لشركة “سام” المحلية ستحل محل الشركتين الأجنبيتين”.

من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة الأجهزة السمعية والبصرية في إيران علي رضا موسوي، أن “إزالة لوحات “سامسونغ” و”إل جي” من على المحلات التجارية بدأ منذ مدة، وأن المنتجات الإيرانية البديلة ستدخل الأسواق تحت مسمى “سام” قريبا”.

بدوره انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قرار الشركتين الكوريتين بإنهاء التعاون مع إيران، وقال: “الإيرانيون لا ينسون أصدقاء الأيام الصعبة، لكن بعض الشركات الأجنبية التي غادرت إيران خلال الشهور والسنوات الماضية انصياعا للغطرسة الأمريكية، عليها أن تعلم أن العودة ستكون في غاية الصعوبة”.

وأضاف: “قانون التجارة الإيراني ينص على أن الحفاظ على السوق، أصعب من دخولها”.

المصدر: RT