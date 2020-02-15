استبعاد بطلة الرماية الأولمبية الروسية سليبتسوفا لمدة عامين

استبعاد بطلة الرماية الأولمبية الروسية سليبتسوفا لمدة عامين

النمسا – أعلن الاتحاد الدولي للبياثلون عن إيقاف الروسية سفيتلانا سليبتسوفا بطلة الرماية الأولمبية لعام 2010 في فانكوفر البريطانية لمدة عامين، لانتهاكها قواعد مكافحة المنشطات.

وأصدر اتحاد اللعبة بيانا قال فيه إنه سيتم إلغاء نتائج الرياضية الروسية والميداليات التي أحرزتها في الفترة من 22 مارس 2013 حتى نهاية موسم 2013-2014.

وتم إقصاء البطلة الروسية على أساس تحليل لقاعدة بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، وأدينت باستخدامها مادة الـ”أوسترين”.

وحصلت سليبتسوفا، في دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الـ21 عام 2010، على الذهبية في سباق التتابع بالبياثلون (6×4) بعدما قطع الرباعي الروسي المؤلف من سفيتلانا سليبتسوفا وآنا بوليغينا وأولغا مدفيدتسيفا وأولغا زايتسيفا مسافة السباق بزمن قدره (1.09.36.3) ساعة.

كما نالت الرياضية البالغة 34 عاما ذهبية سباق البياتلون لمسافة (10 كم) في كأس العالم 2009 في مدينة بوكليوكا السلوفينية، وبرونزية في بطولة العالم 2008.

وأعلنت سليبسوفا في يوليو، اعتزالها وابتعادها عن النشاط الرياضي.

ويمكن للاعبة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة، في غضون 21 يوما، بدأت من تاريخ 11 الشهر الجاري.

المصدر: /tass.ru