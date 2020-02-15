تونس – أظهرت بيانات رسمية، السبت، أنّ الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو قدرت بـ1 بالمئة خلال سنة 2019.

جاء ذلك وفق إحصاءات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) اطلعت عليها الأناضول.

وحسب البيانات نفسها، “أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالربع الرابع من سنة 2019 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2018، وبنسبة 0.1% مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019.

يذكر أنّ الاقتصاد التونسي سجّل نموا ايجابيا بـ2.5 في المائة خلال 2018 مقابل 1.9% في 2017.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.5 بالمئة في 2019، و2.4 بالمئة في 2020، و4.4 بالمئة في 2024.

وتراجعت نسبة التضخم في تونس إلى 5.9 بالمئة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، نزولا من 6.1 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وسجل العجز التجاري في تونس تراجعا بنسبة 38.1 بالمئة في يناير/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

وأفاد المعهد التونسي للإحصاء، في بيان، الأربعاء، أن العجز التجاري بلغ 970.5 مليون دينار (346.6 مليون دولار) في يناير مقارنة بـ1.568 مليار دينار (560.1 مليون دولار) خلال يناير 2019.

وأظهرت البيانات نفسها، تراجع نسبة البطالة في البلاد إلى 14.9 بالمئة خلال الربع الرابع من 2019، مقابل 15.1 بالمائة خلال الربع الثالث من السنة نفسها.

كما أن عدد العاطلين عن العمل بلغ في الربع الرابع من 2019 بلغ 623.9 ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 628.3 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الربع الثالث من نفس العام.

الأناضول