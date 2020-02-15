تركيا – سجلت الصادرات التركية من بيض الدجاج إلى سوريا والعراق أرقاما قياسية في 2019، رغم عدم وجود أي علاقات رسمية بين أنقرة ودمشق، وحظر الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا.

وحسب هيئة الإحصاء التركية، حل العراق في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر استيرادا للبيض التركي في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 96 مليون دولار.

وتراجعت الصادرات التركية من البيض للعراق بمعدل 66.2% متأثرة بقرار الحكومة العراقية وقف استيراد البيض التركي في مايو 2019، وذلك بعد أن كانت قيمة الصادرات نحو 285 مليون دولار في العام 2018.

وحلت سوريا في المرتبة الثانية مسجلة ارتفاعا في حجم صادرات البيض التركي إليها من 320 ألف دولار في 2018، إلى 41 مليون دولار.

وجاءت الكويت في المركز الثالث، حيث ارتفعت صادراتها البيض التركي إليها من مليون و27 ألف دولار إلى 31 مليونا و641 ألف دولار في 2019.

المصدر: الأناضول