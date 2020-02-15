كابول – التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني، السبت، وزيري خارجية ودفاع الولايات المتحدة مايك بومبيو، ومارك إسبر في مدينة ميونخ الألمانية.

ويأتي لقاء غني مع الوزيرين الأمريكيين في إطار مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ 56، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية.

وأوضح البيان أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، حضر لقاء أشرف غني مع بومبيو وإسبر.

وأضاف أن أن الوزيرين يتوقعان أن تسفر مباحثات السلام مع طالبان عن نتائج الأسبوع المقبل.

والجمعة، كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية عن توصل بلاده إلى وقف لإطلاق النار مدته 7 أيام مع حركة طالبان.

ونقل الإعلام الأمريكي، عن المسؤول الذي لم تفصح عن اسمه، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال فترة قصيرة.

والأربعاء الماضي، كشف مسؤولون أمريكيون وأفغان، لصحيفة “نيويورك تايمز” عن موافقة ترامب على اتفاق سلام “مشروط” مع طالبان.

وحسب الصحيفة، لن يتم التوقيع رسميا على اتفاق السلام بين الطرفين “إلا إذا قدمت طالبان دليلا على التزامها به خلال فترة مدتها 7 أيام، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري”.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان.

الأناضول