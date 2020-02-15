ليبيا- قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن كلمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أمس الجمعة بساحة الكيش في بنغازي كانت موجهة للإرهابيين وداعمي التطرف في ليبيا.

السعيدي شدد في تصريح لقناة “الغد” على أن الأزمة في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى وعلى الشعب الليبي التكاتف لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وعلق على حديث القائد العام للجيش بشأن المرتزقة الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا قائلاً :” لن نقبل أن تكون ليبيا ملاذاً آمناً ومعقلاً للإرهابيين.. كلمة المشير خليفة حفتر هي الرصاصة الأخيرة في نعش المرتزقة بليبيا”.

كما شدد على أن المشير حفتر مستمر في حربه ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن كلمته حظيت بتأييد الشعب الذي تأكد أن لا منقذ للبلاد سوى الجيش.