ليبيا – شدد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على أن السلام والوقف الدائم لإطلاق النار لا يأتيان إلا بعد القضاء على الميليشيات ومغادرة المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان إلى ليبيا.

المشير حفتر وجه رسالة خلال كلمة له ألقاها أمام المتظاهرين في ساحة الكيش ضد التدخل التركي وفقاً لموقع قناة “ليبيا روحها الوطن”، لأردوغان أكد فيها أن ليبيا ستكون مقبرة للإرهابيين والمرتزقة، منوهاً إلى مصير الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة والجنوب والهلال النفطي.

وأكد على أن تحرير العاصمة طرابلس أصبح قاب قوسين أو أدنى وأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة.

كما إعتبر المشير حفتر أنه لا مساومة على الثوابت حتى تعود طرابلس حرة آمنة مطمئنة عاصمة لكل الليبيين.