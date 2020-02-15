إسبانيا – أعلن برشلونة الإسباني أنه سيقوم بلفتة تضامنية مع الشعب الصيني الذي يكافح فيروس “كورونا” خلال مواجهته ضيفه خيتافي السبت على أرضية ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليغا.

وذكر برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن لاعبي الفريقين (بعد موافقة فريق خيتافي على المبادرة) سيدخلان أرضية ميدان “الكامب نو” برفقة أطفال صينيين يرتدون قمصانا تحمل شعارين باللغتين الصينية والإنجليزية، سيكتب عليها “معا أقوى” و”الشجاعة للصين”.

وأضاف البيان أن برشلونة يريد استثمار تأثيره واسع الانتشار في العالم للتعبير عن تضامنه مع الصين، ودعمه للأشخاص المصابين بهذا الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص، وإصابة الآلاف، في جميع أرجاء البلاد.

ويرغب النادي “الكتالوني” من خلال مبادرته، بالوقوف ضد التمييز العنصري والإقصاء الاجتماعي الذي يعاني منه الشعب الصيني مباشرة بعد ظهور فيروس “كورونا” منذ أواخر العام الماضي.

وبادر إنتر ميلان الإيطالي الأسبوع الماضي خلال مباراة “ديربي الغضب” ضد غريمه التاريخي ميلان بالتضامن مع الشعب الصيني، حين ارتدى اللاعبون قمصانا بصورة خاصة للشعب الصيني، وكتب عليها باللغة الصينية: “اليوم ودائما، معا كفريق”.

المصدر: fcbarcelona.com