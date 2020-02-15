روسيا – بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أول اتصال هاتفي بينهما في العام الجديد، تنفيذ مقررات قمة نورماندي للتسوية في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين أن بوتين وزيلينسكي بحثا “مختلف جوانب تسوية النزاع الداخلي الأوكراني”، حيث شدد الرئيس الروسي على أهمية “التنفيذ الكامل وغير المشروط” للإجراءات الواردة في اتفاقات مينسك وما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات “رباعية نورماندي”، بما فيها القمة الأخيرة في 9 ديسمبر 2019 في باريس.

وأضاف الكرملين أن بوتين “طرح سؤالا مباشرا على زيلينكسي حول ما إذا كانت كييف تعتزم بالفعل الوفاء بما التزمت به بموجب اتفاقات مينسك”.

كما بحث الطرفان سبل دعم استقرار نظام وقف إطلاق النار في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وسير عملية الفصل بين القوات الأوكرانية وقوات “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” المعلنتين من طرف واحد، على طول خط التماس وإزالة الألغام في دونباس، فيما أبدى الطرفان استعدادهما لمواصلة العمل للإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

ولدى تطرقه إلى استعدادات إحياء الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، شدد بوتين على أن “جميع شعوب الاتحاد السوفيتي ساهمت في هزيمة ألمانيا النازية”، مؤكدا رفض موسكو محاولات “تشويه الحقيقة التاريخية المتعلقة بأحداث الحرب العالمية الثانية”.

من جانبه، ذكر مكتب الرئيس الأوكراني أن زيلينسكي وبوتين بحثا التحضير للقاء جديد بصيغة “نورماندي”.

وكان زعماء دول “مجموعة نورماندي” (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) قد وقعوا بيانا في ختام قمتهم في باريس، أكدوا فيه تمسكهم باتفاقات مينسك، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار في دونباس ودفع عملية تبادل المحتجزين والأسرى إلى الأمام بصيغة “الكل مقابل الكل”.

المصدر: RT + وكالات