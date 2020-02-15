ليبيا – رأى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أن حال المدينة وإن كان لا يقترب من المثالية إلا أن نسبة التدمير تكاد تصل إلى 30% بسبب الإرهاب والحرب فهناك مناطق دُمرت بالكامل على أيدي الميليشيات كحي الصابري فضلاً عن تدمير محطات رفع وضخ المياه وشبكات الصرف الصحي وتفجير الجسور.

بوجواري أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن الحرب تسببت في تضرر أكثر من ألفي سرير من مجمل 3500 في جميع مستشفيات بنغازي التي يرتفع عدد سكانها لأكثر من مليون ونصف مليون مواطن.

ووصف الوضع الراهن بكونه محاولة للنهوض وسط كم هائل من التحديات، موضحاً أن جهود البرلمان والحكومة الليبية كبيرة في مساعدة الأهالي وتأمين احتياجاتهم وعودة النازحين منهم لكن الموارد المالية للحكومة تعد ضعيفة مقارنةً بحكومة الوفاق في طرابلس التي تسيطر بمفردها على عوائد النفط بحسب تعبيهر.

وأشار إلى أن بنغازي التي تعد ثانية كبرى المدن الليبية تسلمت ما يقرب من 300 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية من الحكومة في حين تتطلب إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية ليس مجرد مبالغ مالية مضاعفة بل أيضاً إرادة سياسية مستقرة ومتفرغة للبناء.

كما قال إن وضع البنية التحتية للمدينة مؤسف للغاية فشبكة الصرف الصحي تكاد تكون منهارة ومحطات الرفع والضخ لم يطرأ عليها أي تجديد أو صيانة منذ عام 1988 ومنذ 2012 نجحت الجماعات المسلحة في التمركز بالمدينة بدعم من جماعة الإخوان المسلمين الذين وظّفوا الثورة لجذب أنصارهم من المتطرفين ودمّروا الكثير من المباني والمرافق خلال معارك حرب التحرير لإلصاق تهمة تدمير المدينة بالجيش.

وفيما يتعلق بالجانب البيئي نوّه إلى أن قنوات الصرف الصحي المتضررة يتسرب منها الكثير وهو ما يسبب تلوثاً للشواطئ ومشكلات بيئية عديدة.