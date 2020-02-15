ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وفداً من أعيان ومشائخ قبيلة ورفلة وعميد بلدية بني وليد ، وممثلي كافة المكونات الإجتماعية بالمدينة في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة .

الوفد عبر بحسب مكتب إعلام القيادة العامة عن دعم قبائل ورفلة وإنحيازها الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب ، مؤكدين رفضهم التام للتدخل التركي في شؤون البلاد وجلب حكومة الوفاق غير الدستورية لمرتزقةٍ سوريين لقتال أبناء الشعب الليبي .

ومن جانبه عبّر القائد العام للقوات المسلحة عن شكره للمواقف المُشرفة لقبيلة ورفلة وكافة القبائل الليبية في دعمهم المتواصل لجيشهم في حربه على الإرهاب ورد التدخل التركي الغاشم في شؤون البلاد .