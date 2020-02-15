ليبيا – التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم السبت ستيف بلوك وزير خارجية هولندا وذلك في مستهل زيارته الحالية للمدينة الألمانية ميونخ للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ صرح بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة أن شكري أعرب عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن شكري استعرض الرؤية المصرية إزاء كيفية التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية.