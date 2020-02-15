ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ابراهيم صهد أن قرار مجلس الأمن لايمكن وصفه قرار لوقف النار بل قرار يحيل مسألة وقف إطلاق النار والآليات الخاصة بذلك ومراقبة القرار إلى لجنة الـ” 5+5″.

صهد أشار في تصريح لقناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن قرارات وقف إطلاق النار يجب أن تشمل التوقيت وكيفية مراقبة وقف إطلاق النار أما القرار المتعلق بليبيا هو إحالة موضوع وقف إطلاق النار لمباحثات اللجنة “5+5” فقط.

ولفت إلى أن الجانب الروسي إمتنع من التصويت على وقف النار بسبب ذكر المرتزقة في القرار وأن روسيا ومنذ “ثورة فبراير” و التدخل الدولي و قرارات مجلس الأمن تريد تحميلهم مسؤولية تلك القرارات وما يجري الآن.

وأضاف :” المندوب الروسي قال أنه لا يرى هذا القرار سيتم تطبيقه أو يصعب تطبيقه و هذه حقيقة لأن القرار ليس فيه العوامل التي ينبغي أن تطبق و سنرى استمرار حفتر ورأيناه مجرد إقرار، تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي هذا التطور حدث في جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي شهد اتفاق لأول مرة بين أعضاء المجلس بشأن مسائلة الحكومة الأمريكية على تذبذب مواقفها فيما يتعلق بليبيا وعلى الرسائل المتناقضة التي تصدر عن الإدارة الأمريكية وموقفهم من حفتر” حسب زعمه.

وقال :”من هنا جاء السؤال حول مسألة العقوبات المفروضة على فاغنر وأحد الشيوخ قال أن هذه العقوبات ليست اختيارية أي من إختيار الحكومة الأمريكية بل هذا قانون صادر من الكونغرس الأمريكي وهو مجاز و يفرض عقوبات حول الفاغنر و كل من يتعامل معها ، لماذا لم يتم تنفيذ العقوبات تجاه حفتر هذا السؤال اشترك فيه الجمهورين و الديمقراطيين وقام أحد السيناتور بإرسال رسالة غير مسبوقة موجهة لوزير الخارجية يطالب فيه بمحاسبة حفتر لتلقيه الدعم الروسي”.

وأكد على أن جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي كانت داعمه لحكومة الوفاق المطالبة بتحويل الدعم والاعتراف الدولي لإجراءات عملية على الأرض لأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يخترق وقف إطلاق النار ويحشد الأسلحة والمرتزقة على حد زعمه.

واختتم قائلاً :”اجتماع 5+5 في جنيف سمعنا تصريح للواء بوشحمة قال فيه أننا قدمنا اقتراحاتنا و رفضت من الطرف الآخر الذي يريد فرض الحالة الراهنة والبقاء في مواقعه التي تحاصر طرابلس لتضييق الخناق عليها دون أن ينسحب”.