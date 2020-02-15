 صور تكشف تجميع سلاح جديد للجيش المصري في ألمانيا – صحيفة المرصد الليبية
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ألمانيا – نشر موقع “نورد-24” الألماني صورة لتجميع إحدى الفرقاطات التابعة للقوات البحرية المصرية في موقع البناء في ميناء “بريمرهافن” بألمانيا.

وأشار الموقع إلى أنه يتم تصنيع الفرقاطة Meko A 200، على أجزاء منفصلة، حيث تم نقل مقدمة الفرقاطة إلى موقع البناء في الميناء في بداية شهر يناير.

صور تكشف تجميع سلاح جديد للجيش المصري في ألمانيا

وأشار الموقع إلى أنه يتم تصنيع الفرقاطة Meko A 200، على أجزاء منفصلة، حيث تم نقل مقدمة الفرقاطة إلى موقع البناء في الميناء في بداية شهر يناير.

وتعاقدت القوات البحرية المصرية على 4 فرقاطات من فئة ميكو A200 وينص الاتفاق المبرم مع الجانب الألماني على بناء 3 فرقاطات في ألمانيا، بينما سيتم بناء الفرقاطة الرابعة في مصر داخل شركة ترسانة الإسكندرية البحرية.

المصدر: nord24