ليبيا – لليوم الثاني على التوالي تستمر حملة اعادة الغطاء النباتي لمناطق تالفة في الجبل الأخضر من خلال إطلاق حملة تشجير برعاية عدد من منظمات المجتمع المدني بينها منظمة ليبيا الجديدة .

وقد انطلقت حملة التشجير الثانية اليوم السبت على تمام الساعة الثالثة بعد الظهر عندما تجمع المتطوعون بالقرب من منطقة ( عين الحفرة ) والأماكن القريبة منها ضمن نطاق بلدية شحات حيث سيتم استهداف هذه المنطقة لزراعة شتول الغابات .

ووجهت جمعية ليبيا الجديدة الشكرنا الجزيل لشركة الزيتونة لإنتاج الفاكهة والتمور بمدينة بنغازي على دعمها الا محدود وتعاونها المثمر في دعم هذه الحملة .

كما توجهت بالشكر لدور جمعية الهلال الأحمر والكشافة ومديرية آمن بمدينة شحات و الهيئة العامة للبيئة في تعاونهم معها لإنجاح هذه الحملة.

وتستهدف هذه الحملة إعادة تشجير مساحات واسعة من الجبل الأخضر كانت قد أتلفتها الحرائق الطبيعية التي نشبت الأعوام الماضية أو الحشرات الضارة أو تعرضت للتلف المتعمد نتيجة قطع الأشجار بغرض صناعة الفحم النباتي .