الكويت – أفادت بيانات رسمية، امس بتحول ميزانية الكويت إلى تسجيل عجز بقيمة 2.26 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) خلال 10 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، سجلت الميزانية فائضاً بقيمة 1.59 مليار دينار (5.23 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

ويأتي العجز المسجل بعد خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.42 مليار دينار (4.7 مليارات دولار) خلال الفترة.

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وتراجعت الإيرادات 16 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الـ10 أشهر بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 14.3 مليار دينار (47 مليار دولار).

وكانت إيرادات البلد الغني بالنفط سجلت 17 مليار دينار (55.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.

وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 12.3 بالمئة إلى 13.86 مليار دينار (45.6 مليار دولار)، من 15.8 مليار دينار (51.9 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى صعيد المصروفات، أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 10.3 بالمئة لـ 15.12 مليار دينار (49.7 مليار دولار)، مقابل 13.7 مليار دينار (45 مليار دولار) بالفترة المقارنة.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.7 مليون برميل يوميا.

الأناضول