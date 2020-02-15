إيطاليا – انضم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس إلى اللاعبين الذين ألقوا بمزاح فاشل حول فيروس “كورونا”، الذي يجتاح الصين منذ نهاية العام الماضي وتحديدا في مدينة ووهان.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء توقيع بوفون للمشجعين عقب مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا مع ميلان الخميس في “سان سيرو” والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله.

وقال بوفون للمشجع أثناء التوقيع له: “أنا أراقبك، أليس كذلك؟ كورونا؟ اللعنة، هل أنت من ووهان؟”.

ثم عاد ليظهر أنه كان يمزح، ولم يكن مصدر قلق حقيقي بعدما وضع الحارس المخضرم يده على وجه المشجع الصيني، ثم أكمل التوقيع للمشجعين.

لكن الفيديو لم يمر بسلام قبل أن يثير جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أبلغ العديد من أعضاء الجالية الصينية في إيطاليا عن ممارسات سلوكية عنصرية ضد الصينين منذ انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق، مازح لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي ديلي ألي ولاعب كرة القدم الروسي دميتري تاراسوف حول فيروس “كورونا”، لكن كلاهما تقدم باعتذار لاحق.

المصدر: eurosport.ru