روسيا – رجحت صحيفة “كوميرسانت” نقلا عن مصدر حكومي روسي، أن تقبل لندن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إذا وافقت واشنطن على ذلك.

وحسب المصدر، فإن “الحلقة الضعيفة” في هذا المشروع هي بريطانيا، التي لم تحدد بعد موقفها، أسوة بالولايات المتحدة، من مبادرة بوتين.

وأضاف المصدر، أن الدور المحوري في اتخاذ القرار يعود للولايات المتحدة، مع وجود احتمال قوي أن تؤيد لندن موقفها من هذا الطرح.

وكان بوتين قد اقترح أثناء مشاركته في فعاليات منتدى إحياء الذكرى الـ75 للهولوكوست، في إسرائيل، الشهر الماضي، عقد قمة خلال العام 2020 تجمع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة سبل “حماية السلام وحفظ الحضارة”.

وفي وقت سابق أعلنت الصين تأييدها مقترح بوتين، فيما أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا دعمه لفكرة القمة، مضيفا أنه يتفق مع بوتين في أن الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة عن مصير العالم.

المصدر: وكالات