ليبيا – كشف مسؤول بارز في الجيش النقاب عن تصدر المرتزقة الموالين لتركيا صفوف المقاتلين مع الميلشيات الموالية لحكومة السراج في المعارك الأخيرة.

المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه لفت في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية إلى أن تركيا تستخدم المرتزقة السوريين لإحداث تفوق مع ميليشيات مصراتة في طرابلس وفقاً لقوله.

وقال إن الميليشيات التي يقاتلها الجيش عبارة عن مجموعات إما مؤدلجة أو تعمل بأجر أو خاضعة مباشرة لسيطرة تركية وليست لها قيادة موحدة للتحاور معها أو للالتزام بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هناك ميليشيات ليس من مصلحتها وقف القتال وتحاول خرقه كالإرهابيين الهاربين من بنغازي ودرنة ومجموعة أبوعبيدة الزاوي.

وأضاف :”مجالس إرهاب درنة وبنغازي وعناصر تنظيم (داعش) تريد مواصلة القتال وميليشيات التهريب تتفق مع (الإخوان) في ذلك كما أن ميليشيات مصراتة تستغل الهدنة للهجوم على سرت والحقول النفطية بعد أن استبدلت ميليشياتها في طرابلس بالمرتزقة السوريين”.

كما إعتبر أن جماعة الإخوان تريد تسييس المعركة والحصول على مكان لهم في الحوار بعد أن هُزموا عسكرياً، مشيراً إلى رغبتهم بعودة الجيش إلى ما قبل 4 من شهر أبريل الماضي حتى يبتعد التهديد عن المصرف المركزي وأيضاً لاعتبار أن طرابلس هي مركز القرار.