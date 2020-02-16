أوكرانيا – اكد وزير الدفاع الأوكراني أندريه زاغورودنيوك، إن بلاده عرضت على رومانيا، تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال العسكري البحري، من أجل مواجهة روسيا بشكل مشترك في البحر الأسود.

وذكر زاغورودنيك، أنه التقى مع نظيره الروماني نيقولاي تشوكي في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ، حيث بحثا إمكانية تبادل المعلومات حول الوضع الجوي والبحري في البحر الأسود.

وأضاف: “سيساعدنا ذلك في إبداء ردود أكثر فعالية على التهديدات المشتركة في المنطقة” وشدد على أن كلا البلدين، “يشعران بالقلق إزاء ممارسات روسيا في البحر الأسود و”عسكرة” شبه جزيرة القرم”.

وفي إطار جهود التحالف الجديد، عرضت سلطات كييف، على رومانيا إجراء مناورات عسكرية مشتركة، وكذلك توسيع أنشطة الكتيبة الهندسية الدولية “Tisa”.

المصدر: news.mail.ru