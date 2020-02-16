ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الإستشاري آمنة إمطير القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إنه بالرغم من الدماء التي مازالت تنزف وتهجير العائلات مازال الشعب الليبي يحتفل للمرة التاسعة بـ”ثورة” أسقطت نظاما كمم الأفواه لأربعة عقود على حد زعمها.

إمطير وفي تصريح لموقع “عربي21″ القطري اليوم الأحد أضافت:”الشعب الليبي كالطير الحر يرفض القيود مهما كانت المغريات ويلاحق الحرية ولو كانت طريقها مليئة بالأشواك”،وفق تعبيرها.

وتحدثت عضو مجلس الدولة عن من وصفتهم بـ”فلول النظام السابق” وأنهم يريدون الدخول في “الثورة” ليغتنموا المناصب لكن تعبئتهم الإعلامية للتابعين لهم وتحريضهم على الكفر بالثورة المجيدة هي ما تمنعهم من الانخراط فيها فنجدهم يغتنمون أي فرصة ليكونوا ضمن أي طاولة حوار”،وفقاً لقولها.