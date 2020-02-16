دبي – وصلت إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دبي للمشاركة في منتدى المرأة العالمي، والذي سيعقد يومي 16 و17 فبراير الجاري.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، إلى التركيز على تفعيل دور المرأة القيادي في مجال الأعمال، ومن المقرر أن تفتتح إيفانكا أعمال المنتدى بكلمة في هذا المجال.

من جهتها، أشادت رئيسة مؤسسة دبي للمرأة منى المرّي لدى استقبالها إيفانكا، بالدور الذي تلعبه مستشارة الرئيس الأمريكي، واصفة إياها بأنها “بطلة النساء الرائدات في مجال الأعمال في عصرنا الحالي”.

وستنضم إيفانكا إلى مجموعة كبار المحاورين في المنتدى وعلى رأسهم رئيس مجموعة “WORLD BANK GROUP”، دايفيد مالباس ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.

يشار إلى أن إيفانكا ستتحدث في كلمتها، عن “الفرص المتاحة للمرأة في مجال ريادة الأعمال”، وذلك في إطار اهتمامها بتعليم المرأة وتمكينها اقتصاديا وتعزيز قدرتها على تأسيس مشاريع الأعمال وتحقيق النمو من خلال زيادة مستوى مشاركتها في سوق العمل.

وستطلق القمة الإقليمية مبادرة تمويل رائدات الأعمال “We-Fi”، التي يتم تنظيمها على هامش المنتدى، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعنى بالنهوض بريادة الأعمال النسائية في الدول النامية، وتسهم من خلال عملها في أكثر من 50 دولة حول العالم، في دعم أكثر من 115 ألف سيدة.

المصدر: وكالات