الجزائر – سجلت التجارة الخارجية للجزائر خلال 2019 عجزا بلغ 6.11 مليارات دولار صعودا من 4.53 مليارات دولار في 2018.

جاء ذلك وفق بيانات لإدارة الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، السبت.

ويرجع تفاقم العجز التجاري الجزائري إلى تراجع مستويات أسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي للدخل القومي، مقارنة بمستوياتها العام الماضي.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أن صادرات الجزائر بلغت 35.82 مليار دولار خلال 2019، نزولا من 41.79 مليار دولار نهاية 2018 بتراجع قدر بـ14.29 بالمائة.

أما الواردات فقد بلغت 41.93 مليار دولار، مقابل 46.33 مليار دولار مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الثاني 2018، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 9.49 بالمائة.

ووفقا لنفس البيانات، فإن الصادرات الجزائرية في 2019، غطت فاتورة الواردات بنسبة 85.43 بالمائة، مقابل 90.22 بالمائة في 2018.

ومثلت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بـ 92.80 بالمائة؛ حيث قُدرت بـ 33.24 مليار دولار مقابل 38.87 مليار دولار خلال 2018، بتراجع 14.48 المائة.

وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر، حلت فرنسا في صدارة زبائن الصادرات الجزائرية، واحتفظت الصين على مكانتها كأول مورد.

وصدرت الجزائر ما قيمته 5.05 مليارات دولار إلى فرنسا، تلتها ايطاليا بـ4.62 مليارات دولار، ثم إسبانيا في المركز الثالث بـ3.99 مليارات دولار.

وحافظت الصين على مركزها كأكبر مورد للجزائر؛ حيث بلغت وارداتها من هذا البلد 7.65 مليارات دولار، تليها فرنسا بـ4.27 مليارات دولار، وإيطاليا بـ3.41 مليارات دولار.

الأناضول