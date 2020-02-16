ليبيا – قال شيخ مشائخ قبيلة زوية الشيخ السنوسي الحليق إن القبائل أكدت على دعمها اللا محدود للجيش والمطالبة بخروج القوات الاجنبية والتأكيد على مطلب تقسيم الثروة.

الحليق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الأحد أشار إلى أن جميع القبائل الليبية في المنطقة الشرقية حضرت اجتماع الجمعة الماضي وطالبت بضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب وأن باب الحوار مفتوح مع الأطراف السياسية حسب قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن القبائل الليبية تعد لمؤتمر دولي تدعى الأطراف والدول المعنية بالقضية الليبية كما وجهت الدعوة للبنك الدولي للمشاركة في المؤتمر.

الحليق أشار إلى أن القبائل ستعقد مؤتمرها الأكبر في مدينة ترهونة خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور نحو 5 آلاف من القبائل الليبية بالأقاليم الثلاثة وأن هناك العديد من الجهات تشارك الاجتماع لاتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالمشهد الحالي في ليبيا.