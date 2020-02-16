أفغانستان – أعلن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، عن استعداد بلاده للحد المحتمل من الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها.

وأضاف على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني: “نحن مستعدون لذلك. حوالي 94% من جميع العمليات، تنفذها القوات الأفغانية”.

تشهد أفغانستان، منذ سنوات مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان، التي تمكنت في الفترة السابقة من الاستيلاء على أراضي كبيرة في المناطق الريفية من البلاد.

وتستهدف طالبان، في هجماتها وحدات الجيش الأمريكي وقوات الناتو الموجودة في البلاد وكذلك قوات الأمن والجيش الأفغاني.

ويوجد في أفغانستان حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في مهمة للناتو بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.

المصدر: نوفوستي