السعودية – سجلت أسعار مادة الهيل في السوق السعودية رقما قياسيا مقارنة بما كانت عليه، حيث وصل سعر الكيلو إلى 200 ريال (54 دولارا)، بينما كان يباع قبل أشهر بـ70 إلى 90 ريالا.

وعزا متعاملون في السوق أسباب هذا الغلاء، لانقطاع المنتج الهندي من الهيل منذ أكثر من عام بعد اكتشاف زيادة في المبيدات الحشرية، فيما يرى آخرون أن “ضعف الرقابة والاحتكار والتلاعب هي السبب الرئيس” في هذه الزيادة.

وتوقع عدد من الباعة زيادة الأسعار في حال استمر الوضع على ما هو عليه من خلال زيادة في الطلب، ونقص في المعروض، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يزداد فيه الطلب بشكل كبير.

وبينوا أن “السعر لم يرتفع بعد انقطاع الهندي مباشرة من السوق، بل جاء بشكل متدرج”.

وتشير الإحصاءات إلى أن السعودية تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويا، بقيمة تتجاوز الـ550 مليون ريال وتعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل إلى السعودية.

وحذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في وقت سابق، من شراء أو استهلاك منتج “هيل هندي أخضر فاخر”، بسبب احتوائه على مبيد بايفنثرين (bifenthrine) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها.

المصدر: سبق