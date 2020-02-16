الشيشان – قدم المقاتل الروسي في الفنون القتالية المختلطة MMA ألكسندر إميليانينكو حزامه هدية لرئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف.

ونشر إميليانينكو فيديو في حسابه على “إنستغرام” وهو يقوم بتسليم الحزام الذي حصل عليه من نزال في الملاكمة عندما واجه ميخائيل كوكلييف بطل رفع الأثقال في نوفمبر الماضي إلى الحارس الشخصي للرئيس الشيشاني.

وفاز إميليانينكو على كوكليايف بالضربة القاضية قبل نهاية الجولة الأولى بثوان معدودة في نزال أقيم بموسكو.

لكن الأمر لم يرق لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي كون المقاتل الروسي كان قد وعد بتسليم الحزام لابنته.

ويواصل إميليانينكو البالغ 38 عاما، تحضيراته في نادي أخمات الشيشاني، استعدادا لمواجهة ماجد إسماعيلوف في نزال ضمن دورة ACA 107 للفنون القتالية المختلطة، والتي ستقام في موسكو بـ3 أبريل القادم.

ويعد ألكسندر إميليانينكو، اسما مثيرا للجدل في عالم الفنون القتالية المختلطة، وهو أيضا الشقيق الأصغر لأسطورة اتحاد “Pride FC” فيدور إميليانينكو.

وكان إميليانينكو قد حكم عليه بالسجن في 2015، مدة عامين بتهمة الاعتداء على مديرة منزله، ثم حصل على إفراج مشروط في نهاية عام 2016.

وواجه في مارس 2018 تهمة جنائية، بسبب اعتدائه على مسؤول حكومي، كما اعتقل من قبل الشرطة بسبب فراره من مكان حادث سير تسبب به إثر قيادته تحت تأثير الكحول.

المصدر: sportmail.ru