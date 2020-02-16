موناكو – حطم العداء الأوغندي جوشوا تشبتيغي الرقم القياسي العالمي في سباق 5 كيلومترات في موناكو الأحد، بعد أن تفوق بفارق 27 ثانية عن الرقم الذي سجله الكيني رونيكس كيبروتو الشهر الماضي.

واجتاز تشيبتيغي، بطل العالم في سباق 10 آلاف متر، خط النهاية بعد 12 دقيقة و51 ثانية في أول سباق له هذا العام ليحطم رقم كيبروتو الذي سجله وسط سباق عشرة كيلومترات في بلنسية بإسبانيا الشهر الماضي.

وقال تشيبتيغي البالغ 23 عاما: “هذا أمر مذهل، كنت أطمح لتحقيق رقم أقل من 13 دقيقة اليوم وشعرت بأنني في حالة جيدة خلال السباق”.

وأضاف: “كسر الرقم القياسي بفارق كبير يمنحني الشعور بسعادة غامرة وهذه أول خطوة كبيرة لي في موسم مهم”.

واحتل الفرنسي جيمي غريسييه المركز الثاني في موناكو مسجلا 13 دقيقة و18 ثانية ليحطم الرقم الأوروبي (13 دقيقة و29 ثانية) الذي حققه يوليان فاندرز في نفس السباق العام الماضي.

المصدر: “رويترز”