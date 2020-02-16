روسيا – أعلن مركز “خرونيتشيفا” الروسي أن الخبراء التابعين له يخططون لإطلاق صواريخ جديدة معدلة إلى الفضاء هذا العام.

وفي مقابلة مع الصحافة قال المدير العام للمركز، أليكسي فاروتشكو: إن الخبراء في مركزه وبالتعاون مع مؤسسة “روس كوسموس” يخططون لثاني عملية إطلاق تجريبية لصواريخ “أنغارا-5″ الفضائية المطورة، وستجري عملية الإطلاق على الأغلب في الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.

وأشار فاروتشكو إلى أن عملية الإطلاق المذكورة كان من المخطط أن تجري في أبريل القادم، لكنها تأجلت بسبب إدخال بعض التعديلات والتحقق من تقنيات الصواريخ الجديدة.

و”أنغارا” هي صواريخ فضائية روسية متعددة الاستخدامات، تختلف تصنيفاتها ما بين الصواريخ الخفيفة والثقيلة والفائقة الثقل، صممت لحمل المركبات والأقمار الصناعية إلى المدارات الفضائية المختلفة.

وأطلقت روسيا صاروخين اختباريين من هذا النوع من قاعدة “بليسيتسك” الفضائية عام 2014، هما Angara-1.2PP وAngara-A5، وتعمل حاليا على تطوير الفئة الخامسة منها، لتعتمد على مكونات وقود صديقة للبيئة.

وكانت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنها تنوي تسليم صاروخين ثقيلين من نوع “أنغارا” لوزارة الدفاع في البلاد نهاية العام الجاري.

المصدر: تاس