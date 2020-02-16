موسكو – اوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المشكلة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ الأمني الدولي، تكمن في عدم مجاراة وتائر المناقشة سرعة تطور الأحداث.

وأضافت زاخاروفا على “فيسبوك”: “المشكلة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ الأمني الدولي اليوم تكمن في عدم مجاراة وتائر المناقشة سرعة تطور الأحداث”.

وأشارت إلى أن سبب هذا التناقض، يكمن في “عدم وجود تحليل مستقبلي ووجود أزمة في مجال التكهن”.

وتابعت: “يبتكر الممثلون السياسة الواقعية بسرعة حاسمة وبدون قواعد، لم تعد لديهم أي حاجة لتشكيل ووضع المقدمات. واختفت من الموضة، الضرورة لصياغة الأفكار والأجندة، وبات على الخبراء فقط، تحليل الماضي، وهذا يستغرق وقتا”.

المصدر: نوفوستي