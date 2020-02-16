ملاطية – بلغت صادرات ولاية ملاطية التركية (جنوب شرق)، من المشمش المجفف، 25.5 مليون دولار، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي تصريح للأناضول، الأحد، أوضح “رمضان أوزجان” رئيس بورصة التجارة في ملاطية، أن حجم هذه الصادرات بلغ 9 آلاف طن.

وأضاف أوزجان، أن هذا يشكل ارتفاعا بـ700 طن، من ناحية الحجم، و5.5 مليون دولار، من ناحية العائدات، مقارنة مع يناير 2019.

وأردف: “صادرات المشمش المجفف في يناير 2019، كانت قد بلغت 8 آلاف و300 طن، بعائدات قدرها 20 مليون دولار”.

وتوقع أن تشهد هذه الصادرات ارتفاعا كبيرا خلال فبراير/ شباط الحالي، خصوصا إلى دول أوروبا وأمريكا.

وذكر أن الصادرات إلى الصين شهدت ركوضا خلال الفترة الماضية، جراء انتشار فيروس “كورونا” بالبلاد.

وفي 2019، صدرت ملاطية 99 ألف و666 طن من المشمش المجفف إلى 110 بلدان، بعائدات بلغت 253 و500 ألف دولار.

وتُعرف مدينة ملاطية بـ”عاصمة المشمش” في العالم، لتلبيتها نحو 85% من احتياجاته من هذه الفاكهة.

وتمتلك تركيا نحو 17 مليون شجرة مشمش، في حين تمتلك ملاطية 8 ملايين شجرة، حيث أنها تعد مصدر رزق لأكثر من 50 ألف عائلة في الولاية.

الأناضول