طهران – جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، امس رفض بلاده تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى أي بلد آخر.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة “NBC” الأمريكية على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وأوضح ظريف أن بلاده أكثر من يريد الإطلاع على محتوى الصندوق الأسود للطائرة من أجل معرفة تفاصيل الحادث.

وأردف: “إيران لن تسلم الصندوق الأسود إلى أي بلد أجنبي”.

من جهة أخرى، ذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن ظريف بحث موضوع الطائرة مع نظيره الأوكراني فاديم بريستيكو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف البيان أن ظريف التقى على هامش فعاليات المؤتمر، كذلك، وزراء خارجية عمان وكرواتيا واليابان والصين وإسبانيا.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بوينغ 737” في طهران بعد عدة دقائق على إقلاعها؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وبعد أيام من إنكار مسؤوليتها عن الحادث، أقرت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب؛ إثر “خطأ بشري” لحظة مرورها فوق “منطقة عسكرية حساسة”.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراين، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

الأناضول