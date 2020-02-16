البحرين – أفادت بيانات رسمية، الأحد، بتراجع عجز الميزان التجاري للبحرين خلال 2019 بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهر تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين (حكومية) انخفاض العجز التجاري إلى 1.892 مليار دينار (5.051 مليارات دولار) بالعام الماضي، من 2.793 مليار دينار (7.45 مليارات دولار) في 2018.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 0.52 بالمئة إلى 2.298 مليار دينار (6.13 مليارات دولار)، مقابل 2.286 مليار دينار (6 مليارات دولار) بالعام 2018.

وجاءت خامات الحديد بصدارة السلع المصدرة خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دينار (1.12 مليار دولار)، تلتها أسلاك الألومنيوم بقيمة 201 مليون دينار (536.6 مليون دولار)، ثم خلائط الألومنيوم الخام بـ191 مليون دينار (510 ملايين دولار).

وأوضح التقرير أن قيمة إعادة التصدير ارتفعت بنسبة 54 بالمئة إلى 795 مليون دينار (2.12 مليار دولار)، مقابل 515 مليون دينار (1.37 مليار دولار) للعام السابق.

وعلى صعيد واردات البحرين السلعية بالعام 2019، أفاد التقرير، بأنها سجلت نحو 4.984 مليار دينار (13.3 مليار دولار)، مقابل 5.594 مليار دينار (15 مليار دولار) بالعام السابق بنسبة انخفاض 11 بالمئة.

والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا للموارد النفطية بين دول الخليج؛ حيث تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

الأناضول