الولايات المتحدة – فاز لاعب ميامي هيت ديريك جونز جونيوز بتحدي الكرات الساحقة “سلام دانك” الشهير ضمن فعاليات أسبوع كل النجوم الذي يقام كل سنة في دوري الرابطة الأمريكية للمحترفين.

وتفوق جونز في المسابقة التي اعتبرت ضمن الأفضل في تاريخ الدوري، بعد منافسة على الرائع آرون غوردون لاعب أورلاندو ماجيك في عرض أقل ما يقال عنه إنه كان تاريخيا، داخل قاعة “يونايتد سنتر” في مدينة شيكاغو.

ووصف الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة الدوري العرض بـ “أحد أفضل منافسات الدانك في مباراة كل النجوم على مدى تاريخ الدوري”، وأعاد التذكير بالتنافس بين النجم الأسطوري السابق لشيكاغو مايكل جوردان، ولاعب أتلانتا هوكس دومينيك ولكينز على الملعب ذاته عام 1988.

وأثارت النتيجة النهائية انتقاد العديد من اللاعبين والمعلقين، مع اعتبار البعض أن غوردون كان يستحق الفوز، في حين رأى آخرون أن أقل الممكن كان تقاسم الجائزة بين اللاعبين بدلا من اقتصارها على أحدهما.

ووصل اللاعبان إلى المنافسة النهائية في أمسية السبت على حساب دوايت هاورد (لوس أنجليس ليكرز) وبات كونوتون (ميلووكي باكس).

المصدر: “أ ف ب”