موسكو – يطرح المعرض البيئي في متحف كاراج بموسكو السؤالين الآتيين: ما هو مستقبل الإنسان في عالم الهندسة الوراثية؟ وما الذي نستطيع فعله لإنقاذ كوكبنا من التلوث؟

يقدم المعرض مشروعات فنية كثيرة، بما فيها الاستفزازية. فقد رسمت الفنانة الأمريكية كيم أبيليس بورتريهات لزعماء العالم على أطباق بواسطة غبار ودخان موسكو. ووضعت عليها أقوالهم الواعدة عن أهمية الحفاظ عن البيئة، والتي لم تُدعم بأي أفعال…

يقترح منظمو المعرض تحويل الإيكولوجيا إلى نهج سياسي جديد في عالم المستقبل، مؤكدين أنه هو الطريقة الوحيدة لبقاء الإنسان على هذا الكوكب.

وكالات